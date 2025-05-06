السعودية | محافظ حفر الباطن يرعى غدًا مؤتمر “استشراف مستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يرعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، غدًا، المؤتمر العلمي الدولي “استشراف مستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي”، الذي تنظمه جامعة حفر الباطن على مدى يومين، بمشاركة نخبة خبراء ومتخصصين ومتحدثين من عدة جامعات وجهات محلية ودولية.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في التعليم، وتبادل الخبرات في توظيف الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة للمختصين لعرض أبحاثهم ومبادراتهم، بالإضافة إلى تعزيز شراكات فاعلة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.

ويصاحب المؤتمر ورش عمل تفاعلية، وجلسات علمية متخصصة، وحلقات نقاش علمية، إلى جانب معرض للملصقات العلمية، في بيئة محفزة تعزّز التعلم والبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور بدر بن جمعان الشاعري أن المؤتمر يعكس حرص الجامعة على مواكبة التطورات العالمية في ظل ما يشهده العالم اليوم من ثورة كبيرة في الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالمجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يتماشى ورؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحقيق التنمية والتطور في قطاعات عدة كقطاع التعليم، إذ يُعد رافدًا أساسيًا ومهمًا من روافد التنمية في المملكة.

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