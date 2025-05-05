التعليم وموهبة تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي

انطلق اليوم في مدينة الظهران أولمبياد الفيزياء الآسيوي (APhO 2025)، بتنظيم من وزارة التعليم ومؤسسة موهبة؛ تحت شعار: “معًا نولد طاقة المستقبل”، *بمشاركة منتخبات 30 دولة وعدد 240 طالبا بحضور وكيل الوزارة للتعليم العام د. حسن بن محسن خرمي وأمين مؤسسة موهبة المكلف د. خالد الشريف ووكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. مسفر الزهراني و رئيس أولمبياد الفيزياء الآسيوي الدكتور كويك ليونغ تشوان.

وتأتي استضافة المملكة لهذه المنافسة العلمية الآسيوية السنوية المهمة للمرة الأولى دلالة واضحة على تحول السعودية كحاضنة دولية للموهوبين والموهوبات ولبرامجها وألمبياداتها، ودعم العلم والابتكار، وتشجيع التميّز الأكاديمي والعلمي، وكذلك تعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً في المجال العلمي والتعليمي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع معرفي ومنافس عالميًا.

ويعد أولمبياد الفيزياء الآسيوي منصة رائدة لصقل المهارات العلمية، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة المتميزين، حيث يقوم المشاركون بأداء اختبار عملي وآخر نظري، كل منهما لمدة خمس ساعات، في بيئة تنافسية عالية المستوى بدعم ورعاية كبير من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن شركة أرامكو السعودية. والدول المشاركة هي: استراليا، الصين، هونغ كونغ، روسيا، المملكة العربية السعودية، عمان، الكويت، بنغلاديش، الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، كازاخستان، قرغيزستان، منغوليا، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، باكستان، قطر، رومانيا، سنغافورة، طاجيكستان، تركيا، فيتنام، أوزبكستان، تركمانستان، تايلند، وتايوان.