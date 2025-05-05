منتخب جامعة الأميرة نورة يحقق المركز الأول في بطولة الرياضات الإلكترونية للطالبات

حقَّق منتخب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المركز الأول في بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للرياضات الإلكترونية للطالبات للموسم الخامس عشر، التي استضافتها جامعة الملك سعود وسط مشاركة ما يصل إلى (204) طالبات، مثَّلن (25) جامعة من مختلف مناطق المملكة.

وشملت البطولة المنافسة في ثلاث ألعاب إلكترونية وهي: (PUBG، FIFA 25، Rocket League)، وتمكَّن منتخب جامعة الأميرة نورة من تحقيق المركز الأول في اثنتين من هذه الألعاب؛ مما أتاح له تصدُّر الترتيب العام والتتويج بالمركز الأول، في نتيجة تعكس تطور مهارات الطالبات في مجال الرياضات الإلكترونية.

وفي السياق ذاته أحرز منتخب الجامعة الميدالية الفضية في منافسات الفِرق لبطولة كرة الطاولة، ضمن بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للطالبات للموسم الخامس عشر، التي استضافتها جامعة الباحة بمشاركة أكثر من (100) لاعبة، مثَّلن (20) جامعة من مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار جهود إدارة الشؤون الرياضية للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025, من خلال تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات ودعم التميُّز الرياضي وتوفير بيئة جامعية ترتكز على تنمية القدرات الرياضية وتعزيز المهارات والمعارف والقيم.