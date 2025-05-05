تظليل وتلطيف أجواء مسارات المشاعر

نفذت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة والذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تركيب أكثر من 500 مروحة بنظام الرذاذ، وذلك ضمن مشروع تظليل وتلطيف الأجواء في مسارات المشاة بمشعر منى، بمساحة تتجاوز 35 ألف م².
ويهدف المشروع إلى تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتوفير بيئة أكثر راحة تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وذلك ضمن جهود شركة كدانة للارتقاء بالخدمات في المشاعر المقدسة.
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