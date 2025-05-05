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احذر الغرامة.. ضبط مخالف أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان

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واس - الرياض 0 تبليغ

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  • احذر الغرامة.. ضبط مخالف أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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