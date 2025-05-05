شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الغرامة.. ضبط مخالف أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.