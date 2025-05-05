شكرا لمتابعة خبر عن مرصد مشار الفلكي بحائل يرصد حدث فلكي نادر ومميز ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يشهد “مرصد مشار الفلكي” في حائل، اليوم الأثنين، حدث فلكي نادر ومميز، حيث عبور قرص الشمس بالكامل خلال المرصد التاريخي الذي يعتبر الأول من نوعه كمرصد تقويمي شمسي يحدد بداية دخول السنة قديماً، من خلال رصد قرص الشمس في فتحة المرصد بآلية فلكية دقيقة.

وقال رئيس نادي مرصد مشار الفلكي مشاري النشمي مكتشف هذا المرصد الشمسي، في لقاء مع قناة الإخبارية: “الرصد جاء بعد دراسة 10 سنوات حتي اعتمدنا الأرقام التي بنينا عليها توقعاتنا”.

وتابع: “الأرقام التي اعتمدنا عليها لها ارتباط وثيق بالحضارات الأخرى، وخاصة الحضارة الفرعونية القديمة، وقد شهد علي صحة هذه الأرقام كبير الفلكيين الدكتور صالح العجيلي رحمه الله، وكذلك بروفيسور عبد الرحمن المغربي والبروفيسور ذكي المصطفي بمدينة الملك عبدالعزيز”.