شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الدورات المناخية تعيد نفسها وعاصفة الأمس تكررت قبل 56 عامًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق إن العاصفة التي اجتاحت مناطق واسعة من المملكة خلال الساعات الماضية تكررت في مثل هذا اليوم قبل 56 عامًا

واوضح الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن يوم 5 مايو 1969 شهد هبوب رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وغبار شديد، وتسببت حينها في انكسار رؤوس النخل والأثل، وانهيار بعض المنازل، بل إن البيت الذي كان يقيم فيه آنذاك هُدم بسبب كثرة الأمطار.

وأضاف خبير الطقس مستعرضًا آثار العاصفة الراهنة داخل إحدى المزارع: “تنكست النخيل، وتكسرت أغصان الأثل، وقلبت الرمال بعض السيارات على طريق بريدة، قبل ولادتي بعشرة أيام، أما اليوم، ففي 5 مايو 2025 التاريخ يعيد نفسه.