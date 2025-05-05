شكرا لمتابعة خبر عن المسند : ابتداءً من غدٍ اغسلوا السيارات والحدائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، على التساؤلات المنتشرة عن توقيت غسيل وتنظيف الحدائق والسيارات .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” لمن يسأل: متى نغسل الحوش، متى ننظف سياراتنا وحدائقنا بإذن الله ابتداءً من يوم غد.”

وأضاف:”‏ قد يكون الوقت مناسب إلى حد كبير لغسل السيارات، وتنظيف الأحواش، وترتيب الحدائق والأفنية.”

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أكد أن أكثر من نصف موسم “المراويح” قد انقضى، مشيرًا إلى أن موجات الغبار التي شهدتها مناطق عدة في المملكة تُعد مؤشرًا على ضعف الموسم هذا العام حتى الآن.

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