شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تتلف 9,2 طن من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أتلفت أمانة محافظة جدة، اليوم الأثنين، 9.2 طن من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، تم ضبطها داخل مواقع عشوائية في نطاق بلدية أم السلم الفرعية.

يأتي ذلك في إطار استكمال الحملات الميدانية التي تنفذها الأمانة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، والتي تستهدف رصد الأنشطة غير النظامية، بما فيها مواقع تخزين المواد الغذائية بطرق مخالفة وغير آمنة.

وكشفت الحملة، التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية،عن ثلاثة منازل شعبية تُدار كمستودعات سرية، حيث ضُبط في موقعين 9,200 كجم من المقادم الفاسدة ومجهولة المصدر مخزنة داخل 25 ثلاجة كبيرة، وجرى على الفور إتلاف الكميات من قبل البلدية الفرعية، وإشعار المسؤولين بالمراجعة.

وأوضحت الأمانة أن مداهمة الموقع الثالث أسفرت عن ضبط 420 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، اشتملت على منتجات دواجن مجمدة مجهولة المصدر، وجرى على الفور إتلاف المواد، واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية صادرت 900 كرتون من المواد الغذائية والاستهلاكية الصالحة للاستخدام، تنوعت ما بين: مواد جافة، مشروبات، منظفات، أدوات منزلية، وحليب أطفال، والتي جرى تسليمها إلى الجمعية الخيرية للاستفادة منها.