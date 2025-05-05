قوات أمن الحج تضبط 42 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج

أمطار وسيول على 9 مناطق والعرضيات الأعلى سجلت منطقة مكة المكرمة، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ56.8 ملم في العرضيات، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت كميات متفرقة من... أبها: أبها: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1446 هـ 07 ذو القعدة 1446 هـ خطة لتقييم أداء 95 جهازا حكوميا يعتزم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، إطلاق خطة تصاعدية سنوية، تهدف إلى توسيع نطاق التقييم ليشمل 95 جهازا حكوميا... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1446 هـ 07 ذو القعدة 1446 هـ تظليل وتلطيف أجواء مسارات المشاعر نفذت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة والذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1446 هـ 07 ذو القعدة 1446 هـ التعليم وموهبة تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي انطلق اليوم في مدينة الظهران أولمبياد الفيزياء الآسيوي (APhO 2025)، بتنظيم من وزارة التعليم ومؤسسة موهبة؛ تحت شعار: “معًا نولد طاقة... الظهران: دوت الخليج الظهران: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1446 هـ 07 ذو القعدة 1446 هـ منتخب جامعة الأميرة نورة يحقق المركز الأول في بطولة الرياضات الإلكترونية للطالبات حقَّق منتخب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المركز الأول في بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للرياضات الإلكترونية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ذو القعدة 1446 هـ 07 ذو القعدة 1446 هـ "موبيلييه ناسيونال" وفيلا الحجر تعقدان شراكة في مجال الحرف الفنية والتصميم عقدت فيلا الحجر، أول مؤسسة ثقافية فرنسية-سعودية، وهي تقع في العلا، شراكة مع مؤسسة المفروشات الوطنية "موبيلييه ناسيونال"، وهي جهة... العلا: دوت الخليج العلا: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1446 هـ 07 ذو القعدة 1446 هـ السعودية الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية للمرة الثالثة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 تصدرت المملكة العربية السعودية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 07 ذو القعدة 1446 هـ 07 ذو القعدة 1446 هـ

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