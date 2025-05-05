اخبار السعوديه

قوات أمن الحج تضبط 42 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج

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  • قوات أمن الحج تضبط 42 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 1/3
  • قوات أمن الحج تضبط 42 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 2/3
  • قوات أمن الحج تضبط 42 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 3/3

أمطار وسيول على 9 مناطق والعرضيات الأعلى

سجلت منطقة مكة المكرمة، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ56.8 ملم في العرضيات، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت كميات متفرقة من...

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خطة لتقييم أداء 95 جهازا حكوميا

يعتزم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، إطلاق خطة تصاعدية سنوية، تهدف إلى توسيع نطاق التقييم ليشمل 95 جهازا حكوميا...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1446 هـ

تظليل وتلطيف أجواء مسارات المشاعر

نفذت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة والذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1446 هـ

التعليم وموهبة تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي

انطلق اليوم في مدينة الظهران أولمبياد الفيزياء الآسيوي (APhO 2025)، بتنظيم من وزارة التعليم ومؤسسة موهبة؛ تحت شعار: “معًا نولد طاقة...

icon-byline.pngالظهران: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1446 هـ

منتخب جامعة الأميرة نورة يحقق المركز الأول في بطولة الرياضات الإلكترونية للطالبات

حقَّق منتخب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المركز الأول في بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للرياضات الإلكترونية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1446 هـ
Sèvres Cité de la Céramique - Atelier d’impression

"موبيلييه ناسيونال" وفيلا الحجر تعقدان شراكة في مجال الحرف الفنية والتصميم

عقدت فيلا الحجر، أول مؤسسة ثقافية فرنسية-سعودية، وهي تقع في العلا، شراكة مع مؤسسة المفروشات الوطنية "موبيلييه ناسيونال"، وهي جهة...

icon-byline.pngالعلا: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1446 هـ

الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية للمرة الثالثة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

تصدرت المملكة العربية السعودية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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