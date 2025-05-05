السعودية | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي السفير الإسباني لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خافيير كارباخوسا سانشيز.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأشاد السفير الإسباني بالإسهام المميز للمملكة ممثلة بالمركز في مسيرة العمل الإنساني حول العالم، ودعم الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف الأزمات والمحن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط