السعودية | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي سفير المملكة لدى بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله بن ظافر عبيه.

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات العمل الإنساني في جمهورية بنغلاديش.

ونوّه السفير عبدالله بن ظافر عبيه بالدور الإنساني النبيل للمركز ودعمه للدول والشعوب المتضررة حول العالم.

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