السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.839 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2025م، من انتزاع (1.839) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، (26) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.813) ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (1.650) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نزع (12) ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية الخوخة، وفي محافظة لحج نزع الفريق (8) ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، ولغمين مضادين للدبابات بمديرية المضاربة.

وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب استطاع الفريق نزع (22) لغمًا مضادًا للدبابات، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نزع الفريق (20) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة تعز نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات, و(107) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، و(16) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (491) ألفًا و(983) لغمًا بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

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