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شكرا لقرائتكم خبر عن تختصر المسافات.. كيف تمر رحلة الحاج في صالة مبادرة "طريق مكة"؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سخّرت الجوازات السعودية في العاصمة دكا في جمهورية بنجلاديش إمكاناتها بالإسهام في تسهيل وصول الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة إلى المملكة بيسر وطمأنينة من خلال مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وأوضح المشرف التنفيذي لمبادرة طريق مكة في جمهورية بنجلاديش الشعبية المقدم سامي بن سمران السحيمي أن المبادرة تمثّل إحدى مبادرات وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن المبادرة يأتي تنفيذها هذا العام 1446 هـ في (بنجلاديش) للمرة الخامسة، لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في مطار حضرة شاه الدولي بالعاصمة دكا، بسهولة ويسر قبل مغادرتهم إلى المملكة.
وقال المقدم السحيمي: "إن رحلة ضيف الرحمن في صالة المبادرة بمطار حضرة شاه الدولي تبدأ بأخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة.
وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
وأوضح المشرف التنفيذي لمبادرة طريق مكة في جمهورية بنجلاديش الشعبية المقدم سامي بن سمران السحيمي أن المبادرة تمثّل إحدى مبادرات وزارة الداخلية.
مبادرة طريق مكةويأتي ذلك ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تختصر المسافات وتعكس التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تسهيل الإجراءات باستخدام التقنية بإشراف من أبناء الوطن وبناته.
وأشار إلى أن المبادرة يأتي تنفيذها هذا العام 1446 هـ في (بنجلاديش) للمرة الخامسة، لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في مطار حضرة شاه الدولي بالعاصمة دكا، بسهولة ويسر قبل مغادرتهم إلى المملكة.
وقال المقدم السحيمي: "إن رحلة ضيف الرحمن في صالة المبادرة بمطار حضرة شاه الدولي تبدأ بأخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة.
خدمة ضيوف الرحمنكما يُتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.