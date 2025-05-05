الصناعة والثروة المعدنية تعلن تأسيس جمعية مصنعي التمور غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية مصنعي التمور غير الربحية؛ بهدف تطوير قطاع صناعة التمور ومنتجاتها المتنوعة، وتعزيز مكانتها كصناعة وطنية استراتيجية واعدة، إيماناً من الوزارة بدور القطاع غير الربحي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وسعياً منها لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتستهدف الجمعية تحفيز الابتكار الصناعي في صناعة التمور، وتعزيز التزام المصنعين بأعلى معايير الجودة والسلامة في منشآتهم الصناعية، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية للجودة، وتشجيع الاستثمار في القطاع إضافة إلى دعم المنتجات المحلية والتوعية بأهميتها الصحية والغذائية والاقتصادية، وتمكين صادرات التمور عبر معالجة التحديات التي تواجهها ، وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، وتوفير الدعم الفني والتسويقي بما يسهم في تعزيز وصول تلك الصادرات إلى مختلف أسواق العالم، كما تسعى الجمعية إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع عبر برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في رفع كفاءتها وتعزز من تنافسيتها.

يشار إلى أن تأسيس جمعية مصنعي التمور غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لدعم استدامة القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة مساهمته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030