معدل الإتمام في التعليم الابتدائي يفوق المتوسط والثانوي

سجلت 5 مناطق ممثلة في: المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، أكثر مناطق المملكة في معدل إتمام الذكور والإناث التعليم الابتدائي، وفاق معدل الاتمام في التعليم الابتدائي، معدل الاتمام في التعليم المتوسط والثانوي، إذ بلغ 99.16%، مقابل 98.51% للتعليم المتوسط، و96.03% للتعليم الثانوي، في وقت فاق معدل إتمام الإناث للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، معدل إتمام الذكور.

الإلمام بالقراءة

كشف مسح التعليم والتدريب للعام الماضي 2024، معدل الإتمام في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث تفوق معدل إتمام الإناث على الذكور، وسجل معدل الإتمام في التعليم الابتدائي للإناث 99.27%، مقابل 99.05% للذكور، مقابل 99.60% معدل الإتمام في التعليم المتوسط للإناث، مقابل 97.55% معدل الإتمام للذكور، و97.72% معدل الإتمام في التعليم الثانوي للإناث، مقابل 94.81% للذكور، وسجل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للشباب السعوديين من 15-24 سنة 99.85%، وتفوق إلمام الشباب بالقراءة والكتابة إلمام الإناث، بـ100% للذكور، مقابل 99.69% للإناث.

النصيب الأكبر

استحوذت مناطق المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، على النصيب الأكبر في معدل الإتمام في التعليم الابتدائي بـ100%، وحلت منطقة القصيم ثانيا بـ99.66%، وجاءت عسير ثالثا بـ99.63%، والباحة رابعا بـ99.50%، والشرقية خامسا بـ99%، في حين حصدت منطقة مكة المكرمة أقل مناطق المملكة في معدل الإتمام في التعليم الابتدائي بـ98.75%، وحلت الرياض ثانيا بـ98.86%، وجازان ثالثا بـ98.88%، ونجران رابعا بـ98.90%.

معدلات

%99.16 الإتمام في التعليم الابتدائي

%98.51 الإتمام في التعليم المتوسط

%96.03 الإتمام في التعليم المتوسط

%99.85 إلمام الشباب السعودي بالقراءة والكتابة

%100 إلمام الذكور

%99.69 إلمام الإناث

أكثر مناطق الإتمام في التعليم الابتدائي

المدينة المنورة: 100%

تبوك: 100%

حائل: 100%

الحدود الشمالية: 100%

الجوف: 100%

القصيم: 99.66%

عسير: 99.63%

الباحة: 99.50%

الشرقية: 99%

أقل المناطق:

مكة المكرمة: 98.75%

الرياض: 98.86%

جازان: 98.88%

نجران: 98.90%