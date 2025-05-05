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السعودية | نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يتسلّم نسخةً من أوراق اعتماد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة

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السعودية | نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يتسلّم نسخةً من أوراق اعتماد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تسلم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نسخةً من أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان المعيّن حديثًا لدى المملكة نجيب هلال البوسعيدي.

ورحّب معاليه بالسفير, متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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