شكرا لقرائتكم خبر عن 21108 موقعًا.. تكثيف أعمال الإصحاح البيئي استعدادًا لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أعمال الإصحاح البيئي استعدادًا لموسم الحج

مخلفات البناء والهدم

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة العاصمة المقدسة أعمال الإصحاح البيئي وأعمال مكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة بمواقع متفرقة استعدادًا لموسم حج هذا العام 1446هـ.وشملت 21108 موقعًا خلال شهر أبريل الماضي، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات في أحياء العاصمة المقدسة، بما يحقق ويعزز الصحة والسلامة العامة.وأوضحت الأمانة أنها عالجت (1118) بؤرة للحشرات، و825 منهلًا للتصريف، وكافحت 405 مواقع لبؤر القوارض، مع رصد ومكافحة 1475 موقعًا لتجمعات المياه.وتواصل فرق الأمانة تعزيز عمليات المسح الميداني والمتابعة المستمرة للبلاغات، مع معالجة الملاحظات أولًا بأول، حيث تمت معالجة (959) بلاغًا واردًا، من أجل ضمان بيئة صحية مهيأة لسكان مكة المكرمة وزوارها.كما بينت الأمانة أن فرقها الميدانية واصلت أعمالها في النظافة والتطهير، وبلغت أوزان النفايات البلدية (86252.5) طنًا.فيما بلغت أوزان مخلفات البناء والهدم (198873.7) طنًا، وقامت بصيانة ونظافة (2574) رصيفًا، وصيانة ونظافة (8926) حاوية.