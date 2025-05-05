شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الحدود الشمالية تعلن إتاحة عدد من الوظائف.. موعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل

وظائف جامعة الحدود الشمالية

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التقديم على عددٍ من الوظائف الأكاديمية برتبة أستاذ مساعد فأعلى.وترغب الجامعة في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة بنظام العقود في عددٍ من كليات الجامعة بمدينتي عرعر ومحافظة ورفحاء في أكثر من 30 تخصصًا علميًا ونظريًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.وأوضحت أن التقديم سيكون متاحًا حتى يوم السبت 17 مايو 2025م، مشيرة إلى أن الوظائف تشمل تخصصات في تسع كليات أكاديمية في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والتربوية والإنسانية والإدارية.ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الشروط والتخصصات المطلوبة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة وتقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة.