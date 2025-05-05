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شكرا لقرائتكم خبر عن "المساحة الجيولوجية" لـ”اليوم“: تطوير الهندسة الجيوتقنية لمواجهة التحديات البيئية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبدالله الشمراني، خلال حديثه لـ ”اليوم“ أن المؤتمر يمثل منصة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تسعى إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في مشاريع البنية التحتية الضخمة، جاء ذلك بالمؤتمر الدولي الثاني للابتكار في الهندسة الجيوتقنية «IGIC 2025»
وأوضح الرئيس أن مؤتمر IGIC 2025، الذي يُعقد بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، يناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات، ويطرح حلولاً علمية متقدمة تُسهم في تطوير الممارسات الهندسية، وضمان استدامة المشروعات وجودتها على المدى الطويل.
أشار المهندس الشمراني إلى أن المؤتمر يوفر بيئة مثالية لبناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي، مؤكداً أن المملكة، في ظل رؤية 2030، تشهد حراكاً تنموياً استثنائياً، يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الريادية على المستوى العالمي.
وأضاف الرئيس أن هذا الحدث يعكس توجه المملكة نحو تبنّي الأساليب المبتكرة، واستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في الهندسة الجيوتقنية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت وجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات العلمية التي تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتطوير القدرات البشرية.
يُذكر أن مؤتمر IGIC 2025 يُعد حدثاً دولياً مرموقاً يركز على التقدم في الهندسة الجيوتقنية، ويعزز التعاون البحثي والعلمي في مجالات تتقاطع مع أهداف الاستدامة، وهو ما يتماشى مع التطلعات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس أن مؤتمر IGIC 2025، الذي يُعقد بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، يناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات، ويطرح حلولاً علمية متقدمة تُسهم في تطوير الممارسات الهندسية، وضمان استدامة المشروعات وجودتها على المدى الطويل.
بيئة مثالية
أشار المهندس الشمراني إلى أن المؤتمر يوفر بيئة مثالية لبناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي، مؤكداً أن المملكة، في ظل رؤية 2030، تشهد حراكاً تنموياً استثنائياً، يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الريادية على المستوى العالمي.
وأضاف الرئيس أن هذا الحدث يعكس توجه المملكة نحو تبنّي الأساليب المبتكرة، واستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في الهندسة الجيوتقنية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت وجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات العلمية التي تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتطوير القدرات البشرية.
يُذكر أن مؤتمر IGIC 2025 يُعد حدثاً دولياً مرموقاً يركز على التقدم في الهندسة الجيوتقنية، ويعزز التعاون البحثي والعلمي في مجالات تتقاطع مع أهداف الاستدامة، وهو ما يتماشى مع التطلعات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.