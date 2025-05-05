شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جلسات.. إطلاق برنامج لتعزيز النزاهة البحثية بجامعة "أم القرى" والان نبدء بالتفاصيل

ست جلسات تدريبية

تحسين جودة مخرجات البحث العلمي

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة الدراسات العليا برنامجًا تدريبيًا بعنوان "نحو بيئة بحثية نزيهة: دورنا في صون القيم العلمية".ويأتي هذا ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية وترسيخ الممارسات البحثية المسؤولة لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، خلال الفترة 5 - 7 مايو 2025.ويتضمن البرنامج ست جلسات تدريبية يقدّمها عدد من الأكاديميين المتخصصين من مختلف كليات الجامعة, وتتناول الجلسات محاور متنوعة.وتشمل أخلاقيات البحث العلمي، التوجيهات الوقائية للحد من السرقات الفكرية، التعامل المسؤول مع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مهارات التوثيق العلمي وحقوق الملكية الفكرية.ويستهدف البرنامج رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الالتزام بالمعايير الأكاديمية، بما يسهم في تحسين جودة مخرجات البحث العلمي، وضمان بيئة علمية تتسم بالشفافية والمصداقية.وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجامعة نحو ترسيخ منظومة بحثية قائمة على النزاهة والمهنية، بما يتسق مع مستهدفات تطوير التعليم العالي في المملكة، ويعزز من مكانة الجامعة في مؤشرات التميز الأكاديمي والبحثي.