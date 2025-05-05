شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تتلقى دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، دعوتين من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025م.

تسلم الدعوتين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.