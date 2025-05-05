شكرا لمتابعة خبر عن تساقط صخور على طريق عقبة الباحة يعرقل حركة المركبات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تساقط صخور باتجاه مسارب المركبات على طريق عقبة الباحة.

وأظهر الفيديو توقف عدد من السائقين فجأة لتجنب الاصطدام بكميات الصخور المتساقطة، بينما نجح آخرون في تجاوز المنطقة بسرعة وحرصوا على الابتعاد عن موقع الانهيار.

وتشهد مناطق واسعة من المملكة أحوالًا جوية متقلبة، ترافق معها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية .

ومن جانبها، دعت الجهات المعنية قائدي المركبات إلى متابعة التحديثات المناخية أولًا بأول وأخذ التدابير اللازمة، مع التأكيد على الابتعاد عن المناطق الجبلية الخطرة حتى استقرار الأوضاع الجوية.