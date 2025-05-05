شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الأجواء الخطرة وقت المراويح ليست وليدة اليوم ولا نادرة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، عن الأجواء الخطرة في موسم المراويح.

وقال المسند، عبر حسابه علي منصة إكس: “الأجواء الخطرة وقت المراويح ليست وليدة اليوم ولا نادرة، بل تتكرر في خلال شهري أبريل و مايو”.

وتابع: “ومع هذا ما زال البعض يخرج ويتنزه وقت تشكل السحب الركامية”، مضيفا: “أعجب ممن يتجاهل الخطر، وليالي العيد باينة من عصاريها”.

وأشار المسند إلي أن الرياح الهابطة لها علامات واضحة، قائلا: ” الرياح الهابطة لها علامات واضحة، رطوبة عالية، سحب ضخمة، هدوء مفاجئ، عواصف ترابية، أمطار وبَرَد”.

وأكمل: “الذكاء أن تبادر لا أن تُباغت، اتجه فورًا إلى الملاجئ الآمنة: السيارات أو المباني الخرسانية .. والله خير الحافظين”.

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