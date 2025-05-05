شكرا لمتابعة خبر عن محكمة سعودية تفسخ نكاح زوجة مقابل تنازلها عن مهرها بعد 27 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قضت محكمة الأحوال الشخصية غرب السعودية بفسخ نكاح مواطنة خمسينية، بعد زواج دام 27 عاماً، مقابل تنازلها عن مهرها البالغ 45 ألف ريال، الذي لم تتسلّمه منذ عقد القران، واكتسب الحكم صفة القطعية.

وفي التفاصيل: الزوجة تقدّمت بدعوى أفادت فيها بسوء عشرة الزوج، ووقوع الشقاق والنفور، مشيرة إلى أنها لا تملك عقد النكاح، وأن لديها 6 بنات منه، وذكرت أنها سكتت طيلة السنوات الماضية عن المطالبة بالمهر، بعدما أقنعها الزوج أنه سيستثمر المبلغ ويعيده لها مع الأرباح لاحقاً، لكنه لم يلتزم، ما دفعها لطلب فسخ النكاح دون عوض.

وفي جلسة عن بُعد، أقر الزوج بالزواج والأبناء، لكنه أنكر عدم تسليم المهر، مدعياً أن العقد ينص على استلامه، وأن سكوتها الطويل دليل على ضعف الدعوى، مرجّحاً أن زواجه من فتاة في الثلاثين هو الدافع للدعوى ومع عدم تقديمه لبينة على التسديد، وقيام الزوجة بأداء اليمين الشرعية على عدم استلامها للمهر، قضت المحكمة بفسخ النكاح بناءً على المادتين (27) و(28) من نظام الأحوال الشخصية، اللتين تتيحان للمشروط ـ هنا الزوجة ـ طلب الفسخ بلا مقابل إذا أخفق الطرف الآخر في تنفيذ التزامه..

وأكدت المحامية شهد الأحمدي وفقاً لـ”عكاظ” أن الحكم يؤكد أن الحق لا يندثر بالتقادم ولا يضعف بالصمت، وأن النظام منح الزوجة المشترطة حق الفسخ إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه المالي، مضيفة أن القرار رسّخ حضانتها لبناتها وأسقط أي حق للزوج في المطالبة بالمهر بعد تنازلها الصريح.