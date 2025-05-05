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السعودية | رئيس مؤسسة البريد السعودي يلتقي سفير جورجيا لدى المملكة

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السعودية | رئيس مؤسسة البريد السعودي يلتقي سفير جورجيا لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) المهندس آنف بن أحمد أبانمي، في مقر المؤسسة بالرياض، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة نيكولوز ريفازيشفيلي.

وبُحث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

بعد ذلك تجول السفير الجورجي على أبرز مرافق “سبل”، إضافة إلى منظومة الممكنات اللوجستية والجيومكانية، والخدمات الرقمية المتكاملة التي تقدمها لشركائها في القطاعين العام والخاص.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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