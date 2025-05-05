السعودية | الخطوط السعودية تستضيف فعالية الإتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) “يوم الطيران”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

تستضيف الخطوط السعودية فعالية “يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025” التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) والتي تُعقد لأول مرة في المملكة، وذلك في مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو، بحضور نخبة من قادة وخبراء صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة أبرز الفرص والتطورات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران.

وتشهد الفعالية حضور مسؤولي مجموعة السعودية في الجلسات الحوارية، حيث سيقدمون رؤى قيّمة حول الاستراتيجيات التي أسهمت في تعزيز ريادة مجموعة السعودية في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وستتناول الجلسات عدد من الموضوعات المحورية، أبرزها الابتكار، والاستدامة، والتعاون، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز نمو القطاع.

وأوضح معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر أن استضافة “السعودية” لمثل هذه الفعاليات الكبرى تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم مسيرة التحول والنمو اللافت الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، مؤكداً أن التركيز على السلامة والابتكار والاستدامة يشكّل جوهر هذا التقدم، ويجعل من “يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” منصة مثالية لاستعراض دور رؤية السعودية 2030 في رسم ملامح مستقبل الطيران، ليس في المملكة فحسب بل على مستوى المنطقة والعالم، معرباً عن تطلعه للتواصل مع شركاء القطاع لتبادل الرؤى، واستكشاف آفاق جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كمحور عالمي يربط بين الشرق والغرب.

من جهته، أكد كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، أن قطاع الطيران يشكل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعمه للتجارة، وتحفيزه للسياحة، وإسهامه في خلق فرص العمل. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد نمواً متسارعاً، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين فيها بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن الاستفادة القصوى من هذا النمو تتطلب التركيز على ممكنات رئيسية مثل الرقمنة، وإدارة المجال الجوي بكفاءة، والاستدامة، وتحديث آليات تجارة شركات الطيران، إلى جانب تطوير المهارات المستقبلية. وأوضح أن اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة أول نسخة من يوم الطيران في المنطقة يُعد دلالة واضحة على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي.

ويعدّ “يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، منصة محورية تجمع أبرز الجهات المعنية في قطاع الطيران، لتعزيز الحوار البنّاء ودعم الابتكار والتعاون المشترك في مختلف أنحاء المنطقة.

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