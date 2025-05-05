السعودية | “التجارة” تستدعي 316 مركبة “إنفينيتي QX60” لخلل في دليل المالك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 316 مركبة من نوع “إنفينيتي QX60” موديلات 2022 و2023، بسبب خطأ في المعلومات الواردة بدليل المالك حول المسافة المطلوبة لتغيير زيت المحرك.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الخطأ قد يؤدي إلى تأخر في تغيير الزيت في الوقت المناسب، ما يرفع من احتمالية تعرض المحرك لأعطال.

ودعت الوزارة أصحاب المركبات المشمولة إلى مراجعة رقم الهيكل عبر موقع الاستدعاءات الإلكتروني (recalls.sa)، والتواصل مع الوكيل المعتمد لإجراء التعديلات المطلوبة مجانًا.

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