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صور.. المعرض الهندسي بجامعة الملك عبدالعزيز يبرز إبداعات الطلاب

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رعى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف الأعمى، المعرض الهندسي بعنوان «Engineering 360» والذي تنظمه كلية الهندسة بفرع الجامعة برابغ.
وخلال حفل الافتتاح، كرّم رئيس الجامعة الشركات الراعية بالإضافة إلى افتتاحه للمعرض المصاحب للفعاليات والذي ضم أجنحة الشركات الراعية، ومعرضًا تعريفيًا بأقسام وتخصصات كلية الهندسة.

مشروعات الطلاب الابتكارية

كما يتضمن معرضًا لمشروعات الطلاب الابتكارية، حيث استمع لشروحات عن مشروعات الطلبة ومضامين أعمالهم الابتكارية بما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار في المجالات الهندسية.

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المعرض الهندسي بجامعة الملك عبدالعزيز يبرز إبداعات الطلاب - اليوم

وترتكز أهمية المعرض الهندسي على استعراض أفكار الطلاب بما يواكب احتياجات سوق العمل المستقبلية في التخصصات الهندسية المختلفة، حيث يسلط الضوء على التوجهات المستقبلية.
وذلك بما يضمن مواكبة مخرجات الجامعة في مجال الهندسة مع التطور المشروعات في بيئة العمل والمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي.
المعرض الهندسي بجامعة الملك عبدالعزيز يبرز إبداعات الطلاب - اليوم

تطوير الصناعات والطاقة المتجددة

‏ويشهد المعرض مجموعة متميزة ومتنوعة من المشروعات الهندسية في عدة مجالات، تشمل تطوير الصناعات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما يشمل المعرض جناح الطباعة ثلاثية الأبعاد والذي يستعرض أبرز التطورات في هذا المجال، إلى جانب التحدي الطلابي بعنوان ”هيكساثون“ حيث يتنافس فيه طلاب وطالبات الكلية لإيجاد حلول لتحديات في مجال هندسة المستقبل.
المعرض الهندسي بجامعة الملك عبدالعزيز يبرز إبداعات الطلاب - اليوم
المعرض الهندسي بجامعة الملك عبدالعزيز يبرز إبداعات الطلاب - اليوم

كما يتضمن برنامج فعاليات المعرض سلسلة من ورش العمل والمحاضرات الإثراء مقدمة من الهيئة المهندسين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكلية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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