شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلاق أكبر مسار رقمي ذكي بالحرمين الشريفين في حج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.