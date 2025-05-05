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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلاق أكبر مسار رقمي ذكي بالحرمين الشريفين في حج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تطلق رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج 1446هـ، أكبر مسار رقمي تقني ذكي لإثراء تجربة ضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية إلى الحرمين الشريفين.
وتعكس تلك الخطوة التحول الرقمي المتسارع نحو الريادة الدينية الرقمية، وتقليص حاجزي الزمان والمكان، وإيصال رسالة الحج الوسطية الإنسانية العالمية بمختلف اللغات.
بالإضافة إلى تطبيق رقمي خاص بسورة الفاتحة يُقدم بلغات متعددة، وذلك في إطار مبادرات رئاسة الشؤون الدينية الهادفة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه المبادرات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الهوية الدينية الوسطية، وتقديم محتوى معرفي ودعوي تفاعلي يُسهم في تعظيم رسالة الحرمين الشريفين.
وتتجه الرئاسة خلال موسم الحج هذا العام إلى تجويد التجربة الرقمية الذكية لضيوف الرحمن، من خلال تعزيز الخدمات التقنية والتطبيقات الذكية، والإعلام الرقمي، وتفعيل مبادرات الابتكار والإبداع في المحتوى الديني والخدمات الإرشادية، بما يعكس تكامل المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين.
ومن المنتظر أن تكشف الرئاسة، يوم الخميس المقبل، عن خطتها التشغيلية الأكبر لموسم الحج 1446 هـ ، والتي تركز على محورية خدمة الحاج، وتدعيم المبادرات العلمية والفكرية والدعوية، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح.
وتعكس تلك الخطوة التحول الرقمي المتسارع نحو الريادة الدينية الرقمية، وتقليص حاجزي الزمان والمكان، وإيصال رسالة الحج الوسطية الإنسانية العالمية بمختلف اللغات.
موسم حج 1446هـويشهد موسم حج هذا العام تدشين النسخة الثانية من روبوت “منارة الحرمين” بعدة لغات، إلى جانب الشاشات التفاعلية الذكية، والمقرأة الإلكترونية العالمية.
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بالإضافة إلى تطبيق رقمي خاص بسورة الفاتحة يُقدم بلغات متعددة، وذلك في إطار مبادرات رئاسة الشؤون الدينية الهادفة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه المبادرات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الهوية الدينية الوسطية، وتقديم محتوى معرفي ودعوي تفاعلي يُسهم في تعظيم رسالة الحرمين الشريفين.
التقنيات الحديثة لخدمة الحجاج والمعتمرينوأشار إلى تحقيق الهداية وفق منهج معتدل مستمد من الكتاب والسنة، مع الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والتطبيقات الحديثة المتوافقة مع مستهدفات“رؤية السعودية 2030”.
وتتجه الرئاسة خلال موسم الحج هذا العام إلى تجويد التجربة الرقمية الذكية لضيوف الرحمن، من خلال تعزيز الخدمات التقنية والتطبيقات الذكية، والإعلام الرقمي، وتفعيل مبادرات الابتكار والإبداع في المحتوى الديني والخدمات الإرشادية، بما يعكس تكامل المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين.
ومن المنتظر أن تكشف الرئاسة، يوم الخميس المقبل، عن خطتها التشغيلية الأكبر لموسم الحج 1446 هـ ، والتي تركز على محورية خدمة الحاج، وتدعيم المبادرات العلمية والفكرية والدعوية، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح.