شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تُطلق "مسرعة التقنية الحيوية "لدعم المبتكرين في علوم الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة برنامج "مسرعة التقنية الحيوية"؛ لدعم وتمكين المبتكرين من المواطنين والمواطنات في مجالات التقنية الحيوية وعلوم الحياة، من خلال تعزيز جاهزيتهم العلمية والتجارية، وتهيئتهم لجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تحفيز إسهاماتهم الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الصحية.

يأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وبرنامج تحول القطاع الصحي، ضمن رؤية المملكة 2030، الساعية إلى بناء "اقتصاد مزدهر" يرتكز على الابتكار والتنوع، و"مجتمع حيوي" يتمتع بصحة مستدامة وجودة حياة متكاملة. إطار متكامل

يمتد البرنامج على مدى سبعة أشهر، حيث يوفر للمشاركين إطارًا متكاملًا يشمل الإرشاد الموجّه، وبناء القدرات، وفرص التواصل مع المستثمرين والخبراء المحليين والدوليين.

كما يتضمن البرنامج ورش عمل وندوات متقدمة، وجلسات استشارية فردية، بالإضافة إلى فرصة استثنائية لعرض الابتكارات في مؤتمر BIO 2025 العالمي. تقديم الطلبات

أوضحت الوزارة أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 8 مايو الجاري، على أن تُجرى المقابلات الشخصية والترشيح المبدئي خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو، فيما سيُعلن عن القائمة النهائية للمقبولين في البرنامج في 25 من مايو 2025.

وتواصل وزارة الصحة جهودها في تعزيز الابتكار الصحي، وتسريع المسار العلمي والتجاري للمشاريع الوطنية الواعدة.

كما تدعو الوزارة جميع المبتكرين في المملكة، من أصحاب المشاريع الريادية والشركات الناشئة، إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج "مسرعة التقنية الحيوية"، والاستفسار عن كافة التفاصيل المتعلقة به من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].