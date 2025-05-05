شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بمكة.. 2762 متطوعًا يقدّمون أكثر من 16 ألف ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جهود متطوعي الهلال الأحمر بمكة

تطوير قدرات المتطوعين والمتطوعات

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية التطوُّع لشهر أبريل 2025م، حيث بلغ عدد المتطوعين "2762متطوّعًا ومتطوّعة.وبلغ عدد الذكور 1603 متطوع، بينما بلغ عدد الإناث 1159متطوعة، وبيّنت الإحصائية أن عدد الساعات التطوعية بلغ 16775 ساعة تطوعية، أقامت فيها الهيئة 251 فرصة تطوعية بلغ عدد المستفيدين منها 9295 مستفيد.وتنوعت ما بين: تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى فرص تطوّعية اجتماعية وإنسانية وصحية، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية، والأيام العالمية، والفعاليات، والمعارض.ونفذت الهيئة عدد من الحملات التوعوية في الأماكن ذات الكثافة البشرية بالإضافة للمشاركة في الأنشطة البحرية في محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف.كما نفذ متطوعو ومتطوعات الهيئة عددًا من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات، مؤكدة حرصها على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.وتعمل الهيئة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصُّصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.وبيّنت أنها تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات؛ منها: الإسعافي، والإنساني، البيئي ، التوعية والتثقيف، الإداري، التدريب.وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني؛ من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.