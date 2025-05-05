شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى دعوتين من أمير قطر لحضور قمة التنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، دعوتين من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025م.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.
القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعيةتسلم الدعوتين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.