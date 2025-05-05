شكرا لقرائتكم خبر رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يرعى افتتاح فعاليات المعرض الهندسي بفرع الجامعة في رابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى ، المعرض الهندسي بعنوان ( Engineering 360 ) والذي تنظمه كلية الهندسة بفرع الجامعة برابغ، يوم الأحد ( ٦-١١-١٤٤٦ الموافق ٤ مايو للعام ٢٠٢٥م ).

وخلال حفل الافتتاح، كرّم رئيس الجامعة الشركات الراعية بالإضافة إلى افتتاحه للمعرض المصاحب للفعاليات والذي ضم أجنحة الشركات الراعية، ومعرضاً تعريفياً بأقسام وتخصصات كلية الهندسة ، ومعرضاً لمشروعات الطلاب الابتكارية، حيث استمع لشروحات عن مشروعات الطلبة ومضامين أعمالهم الابتكارية بما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار في المجالات الهندسية.

وترتكز أهمية المعرض الهندسي على استعراض أفكار الطلاب بما يواكب احتياجات سوق العمل المستقبلية في التخصصات الهندسية المختلفة، حيث يسلط الضوء على التوجهات المستقبلية، بما يضمن مواكبة مخرجات الجامعة في مجال الهندسة مع التطور المشروعات في بيئة العمل والمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي.

‏ويشهد المعرض مجموعة متميزة ومتنوعة من المشاريع الهندسية في عدة مجالات تشمل تطوير الصناعات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما يشمل المعرض جناح الطباعة ثلاثية الأبعاد والذي يستعرض أبرز التطورات في هذا المجال، إلى جانب التحدي الطلابي بعنوان "هيكساثون " حيث يتنافس فيه طلاب وطالبات الكلية لإيجاد حلول لتحديات في مجال هندسة المستقبل .

كما يتضمن برنامج فعاليات المعرض سلسلة من ورش العمل والمحاضرات الإثراء مقدمة من الهيئة السعودية المهندسين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكلية.