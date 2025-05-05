شكرا لقرائتكم خبر عن مكة الأعلى بـ56.8 ملم.. "البيئة" ترصد هطول الأمطار في 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

كميات متفاوتة من الأمطار بمختلف المناطق

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة مكة المكرمة، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (56.8) ملم في العرضيات، وذلك ضمن (9) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت رنية (4.0) ملم، ومحمية سجا بالمويه (1.6) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (48) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، والباحة).وأوضح التقرير، تسجيل منطقة عسير (26.0) ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، و(17.2) ملم في شارع سوق السبت بتنومة، و(14.8) ملم بمهر في بيشة، و(13.8) ملم في تنومة، فيما سجّلت منطقة جازان (22.9) ملم في الجبل الأسود بالريث، و(10.0) ملم في صامطة، و(5.5) ملم في الدائر، و(3.2) ملم في العيدابي، بالإضافة إلى تسجيل منطقة القصيم (13.0) ملم في محطة التجارب بعنيزة، و(12.7) ملم في بريدة، و(6.4) ملم في عنيزة.وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة الرياض (9.0) ملم في الزلفي، و(8.2) ملم في ساجر بالدوادمي، و(6.5) ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، وتسجيل منطقة الشرقية (5.1) ملم في مطار القيصومة بحفر الباطن، و(2.9) ملم في حفر الباطن، فيما سجلت منطقة الباحة (4.4) ملم في الباحة، ومنطقة تبوك (2.0) ملم في حالة عمار بتبوك، بالإضافة إلى تسجيل منطقة الحدود الشمالية (1.9) ملم في مطار طريف.ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة هذا الرابط.