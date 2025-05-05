شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبي.. "مكة الصحي" ينهي معاناة أربعيني من جلطات رئوية مزمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز طبي هو الأول من نوعه، نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستئصال جلطات رئوية مزمنة، أنهت معاناة مريض أربعيني استمرت قرابة 20 عامًا، عانى خلالها من نوبات ربو حادة وتجلطات متكررة في الشرايين الرئوية، وصلت به إلى الاعتماد الكامل على الأوكسجين المنزلي. حالة المريض وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض البالغ من العمر 47 عامًا تم تحويله من منطقة جازان، وهو في حالة صحية حرجة، حيث كان يعاني من ضيق حاد في التنفس وانخفاض مزمن في نسبة الأوكسجين بالدم حتى مع استخدام الدعم التنفسي، إلى جانب تسارع في معدل التنفس أثناء الراحة وضعف في وظيفة البطين الأيمن للقلب. جراحة دقيقة لاستئصال الجلطات وفور وصوله إلى المدينة الطبية، تم تنويمه في قسم العناية المركزة لجراحة القلب، وإجراء تقييم طبي شامل وتحضيرات دقيقة استعدادًا للعملية التي أُجريت بقيادة كل من الدكتور عادل طاش والدكتور محمد ميني، واستغرقت قرابة 10 ساعات.

وتم خلالها استخدام تقنية تخطيط الدماغ (EEG) لضمان سلامة التروية العصبية ومتابعة النشاط الدماغي، ما أسهم في تجنب أي مضاعفات خلال الجراحة.

ووفقًا للتجمع، فقد تكللت العملية بالنجاح وأسفرت عن تحسن فوري وملحوظ في مستويات الأوكسجين لدى المريض، حيث نُقل بعدها إلى العناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي لمدة عشرة أيام، ثم خرج منها دون الحاجة لأي دعم تنفسي، مستعيدًا قدرته على الحركة والمشي بشكل طبيعي.

ويعد هذا التدخل الطبي إنجازًا غير مسبوق على مستوى المدينة الطبية، ويعكس حجم التقدم والخبرة في تقديم الرعاية التخصصية المتقدمة للمرضى، تجسيدًا لرسالتها في توفير خدمات صحية نوعية لمستفيديها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.