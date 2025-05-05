أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية دور المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن مخالفات المركبات التي تتسبب في تشويه المشهد الحضري، ورصد هذه التجاوزات وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية لمعالجة عناصر التشوه البصري وتحسين البيئة العمرانية في مدن المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات المستهدفة تشمل رمي النفايات في غير المواقع المخصصة لها، إضافة إلى تسرب الزيوت أو المياه أو مواد البناء من مركبات النقل، وما يترتب عليها من أضرار بيئية وتشويه بصري يؤثر في جودة الحياة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تُعد امتدادًا للجنة دعم أعمال معالجة التشوه البصري «مدن أجمل»، إذ تعمل بالتعاون مع الأمانات والبلديات والعديد من الجهات ذات العلاقة على تنفيذ خطط مرحلية لتحسين المشهد الحضري وتعزيز الهوية الجمالية للمدن، ورفع معايير جودة الحياة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحد من السلوكيات غير النظامية في الطرق والمرافق العامة.

وأتاحت الوزارة خدمة «صوّر وأرسل» عبر تطبيقي «بلدي» و«توكلنا»، لتيسير توثيق المخالفات من قبل الأفراد، وذلك من خلال تصوير المخالفة دون تعريض النفس أو الآخرين للخطر، وذلك وفق ضوابط السلامة المرورية.

ونوهت بالدور الذي تقوم به الفرق الرقابية التابعة لها والتابعة لأمانات المناطق والبلديات الفرعية؛ لمعالجة جميع مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وسرعة الاستجابة للبلاغات والملاحظات التي يسهم بها أفراد المجتمع.

وتعد هذه الإجراءات من المسارات الداعمة لتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق بيئة حضرية أكثر التزامًا ونظافة.