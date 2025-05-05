شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 26 ألف م3 من الأنقاض والمخلفات بمداخل وأحياء النعيرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة النعيرية أكثر من «26,000 م3» من الأنقاض والمخلفات خلال الربع الأول من العام الحالي بمداخل وأحياء المحافظة، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوهات البصرية بالمحافظة، عبر تكثيف أعمال رفع وإزالة المخلفات والأنقاض وتسوية الأرض الفضاء بمداخل المحافظة وأحيائها السكنية، ويأتي ذلك ضمن مشاركتها بمبادرة وزارة البلديات والإسكان وأمانة المنطقة الشرقية في معالجة التشوهات البصرية بالمدن السعودية وتحسين المشهد الحضري بها.
ونوه المهندس المطيري على استمرار البلدية في خطتها لمعالجة التشوهات البصرية بالمحافظة واستكمال أعمال التحسين والتجميل وتكثيف أعمال النظافة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بالمحافظة.
وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940.
رفع أطنان من الأنقاض والمخلفاتمن جهته أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد المطيري بأن البلدية قامت برفع أكثر من «26,000 م3» من الأنقاض والمخلفات خلال الربع الأول من العام الحالي بمداخل وأحياء المحافظة، كما تم رفع وإزالة «15590طن» من النفايات الصلبة، وكنس ورفع أكثر من «3620 م3» من الرمال ضمن أعمال الكنس الآلي واليدوي، واستبدال عدد «1657» من براميل وحاويات النفايات وإزالة «48» لوحة إعلانية مخالفة.
ونوه المهندس المطيري على استمرار البلدية في خطتها لمعالجة التشوهات البصرية بالمحافظة واستكمال أعمال التحسين والتجميل وتكثيف أعمال النظافة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بالمحافظة.
وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940.