شكرا لقرائتكم خبر عن 132 ألف سرير و2,3 مليون متر مربع.. "مدن" توسع مشاريعها السكنية في 13 منطقة صناعية والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الهيئة أن هذه المشاريع الإنشائية تمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2,3 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن توفر طاقة استيعابية مستقبلية تصل إلى 132,500 سرير لتلبية احتياجات العاملين في القطاع الصناعي.

مشاريع سكنية في مختلف أنحاء المملكة وأشارت ”مدن“ إلى أن نطاق هذه المشاريع السكنية يغطي 13 منطقة صناعية منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مما يعكس التوزيع الجغرافي الواسع لجهود التطوير.

وأكدت الهيئة على التقدم المحرز في هذا الصدد، حيث تم اكتمال بناء تسعة مجمعات سكنية بالفعل، بينما تقترب أربعة مجمعات أخرى من مراحل الإنجاز النهائية، مما يبشر بقرب توفير المزيد من الخيارات السكنية المنظمة للعاملين.

وفي السياق ذاته، نوهت الهيئة بأن نسبة التراخيص الصادرة لهذه المشاريع السكنية قد بلغت نسبة مرتفعة تصل إلى 81%، وهو ما يعكس الجدية والسرعة في التنفيذ وفقاً للمعايير المعتمدة.

وشددت ”مدن“ على أن هذه المشاريع تأتي لتعزيز مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير بيئة عمل صناعية مستدامة، وذلك من خلال تطوير مساكن جماعية مرخصة تلتزم بأعلى وأحدث معايير السلامة والتنظيم، بما يضمن توفير بيئة سكنية لائقة وآمنة للقوى العاملة في المدن الصناعية التابعة لها. الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن جهودها المكثفة لتطوير البنية التحتية السكنية في المدن الصناعية، مؤكدةً وجود 536 عقداً سكنياً قائماً لديها حالياً، إلى جانب 33 مشروعاً لا تزال قيد الإنشاء، وذلك في إطار سعيها لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة.وأوضحت الهيئة أن هذه المشاريع الإنشائية تمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2,3 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن توفر طاقة استيعابية مستقبلية تصل إلى 132,500 سرير لتلبية احتياجات العاملين في القطاع الصناعي.وأشارت ”مدن“ إلى أن نطاق هذه المشاريع السكنية يغطي 13 منطقة صناعية منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مما يعكس التوزيع الجغرافي الواسع لجهود التطوير.وأكدت الهيئة على التقدم المحرز في هذا الصدد، حيث تم اكتمال بناء تسعة مجمعات سكنية بالفعل، بينما تقترب أربعة مجمعات أخرى من مراحل الإنجاز النهائية، مما يبشر بقرب توفير المزيد من الخيارات السكنية المنظمة للعاملين.وفي السياق ذاته، نوهت الهيئة بأن نسبة التراخيص الصادرة لهذه المشاريع السكنية قد بلغت نسبة مرتفعة تصل إلى 81%، وهو ما يعكس الجدية والسرعة في التنفيذ وفقاً للمعايير المعتمدة.وشددت ”مدن“ على أن هذه المشاريع تأتي لتعزيز مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير بيئة عمل صناعية مستدامة، وذلك من خلال تطوير مساكن جماعية مرخصة تلتزم بأعلى وأحدث معايير السلامة والتنظيم، بما يضمن توفير بيئة سكنية لائقة وآمنة للقوى العاملة في المدن الصناعية التابعة لها.