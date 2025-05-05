شكرا لقرائتكم خبر عن زوجان من بنجلاديش.. رحلة من أمريكا لأداء الحجة الأولى عبر طريق مكة والان نبدء بالتفاصيل



وقالا محمد حبيب الرحمن، وزوجته فردوس آرا: "إن هذه أول حجة لنا، واخترنا أن تكون مبادرة طريق مكة طريقنا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج". الدمام - شريف احمد - أعرب ضيوف الرحمن من جمهورية بنجلاديش الشعبية، المستفيدين من مبادرة طريق مكة لهذا العام 1446هـ / 2025م عن شكرهم وامتنانهم للمملكة للعربية السعودية على تسهيل وتيسير وإنهاء إجراءات حجهم من صالة المبادرة في بلدهم.وقالا محمد حبيب الرحمن، وزوجته فردوس آرا: "إن هذه أول حجة لنا، واخترنا أن تكون مبادرة طريق مكة طريقنا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج".





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وأشار إلى أنهما يعيشان ويعملان في الولايات المتحدة الأمريكية، وحضرا إلى بلدهما "بنجلاديش" حتى يستفيدا من الإمكانات والتسهيلات التي تقدمها المبادرة من صالة مطار حضرة شاه الدولي، من سرعة في إنهاء الإجراءات، وإصدار تأشيرة الحج، وترميز الأمتعة من مطار حضرة شاه الدولي بالعاصمة دكا.



تجربة رائعة عبر طريق مكة



وأضاف حبيب الرحمن: "سمعت أنا وزوجتي عن مبادرة طريق مكة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وها نحن نعيش هذه التجربة الرائعة والمتميزة التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، ونستعد في صالة المبادرة للمغادرة إلى المملكة لأداء فريضة الحج".

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات: "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.