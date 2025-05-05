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البروفيسورة نورة الرشود تتقلد ميدالية اليوبيل لحقوق الإنسان من رئيس أذربيجان

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

البروفيسورة نورة الرشود تتقلد ميدالية اليوبيل لحقوق الإنسان من رئيس أذربيجان

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الدمام - شريف احمد - مُنحت المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسورة نورة زيد الرشود، ميدالية اليوبيل لحقوق الإنسان لمفوض حقوق الإنسان «أمين المظالم» بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تزامناً مع الذكرى العشرين لتأسيس مفوض حقوق الإنسان «أمين المظالم» في جمهورية أذربيجان «2002-2022»، وهي جائزة مرموقة أُقرت بموجب مرسوم رئاسي، تقديرًا لإسهامات البروفيسورة في مجال حقوق الإنسان.

دعم الحكومة الأذربيجانية لقضايا حقوق الإنسان

من جهتها، هنأت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، البروفيسورة نورة الرشودعلى منحها الميدالية، معربة عن امتنانها لمفوض حقوق الإنسان «أمين المظالم» في جمهورية أذربيجان على هذه المبادرة التي تعكس التزام الحكومة الأذربيجانية بدعم قضايا حقوق الإنسان في الهيئة ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما أعربت الهيئة عن تقديرها للدعم الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، لاستضافة مقر الهيئة وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان عملها بفعالية واستقلالية.

البروفيسورة نورة الرشود

يذكر أن البروفيسورة نورة الرشود أول مديرة تنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث نجحت في القيادة بمجال حقوق الإنسان، كما أسهمت جهودها في تمكين المرأة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإسلام وحقوق الإنسان، وتعزيز التقدم في عدد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي، وحقوق المرأة والطفل، وزيادة التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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