شكرا لقرائتكم خبر عن البروفيسورة نورة الرشود تتقلد ميدالية اليوبيل لحقوق الإنسان من رئيس أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مُنحت المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسورة نورة زيد الرشود، ميدالية اليوبيل لحقوق الإنسان لمفوض حقوق الإنسان «أمين المظالم» بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تزامناً مع الذكرى العشرين لتأسيس مفوض حقوق الإنسان «أمين المظالم» في جمهورية أذربيجان «2002-2022»، وهي جائزة مرموقة أُقرت بموجب مرسوم رئاسي، تقديرًا لإسهامات البروفيسورة في مجال حقوق الإنسان.

دعم الحكومة الأذربيجانية لقضايا حقوق الإنسان

البروفيسورة نورة الرشود