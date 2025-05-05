شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موسم المراويح دون التوقعات وقلة الأمطار أبرز الأسباب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن أكثر من نصف موسم “المراويح” قد انقضى، مشيرًا إلى أن موجات الغبار التي شهدتها مناطق عدة في المملكة تُعد مؤشرًا على ضعف الموسم هذا العام حتى الآن.

وأوضح الحصيني أن السبب يعود إلى قلة الأمطار، رغم تسجيل سيول في بعض المواقع، إلا أن نطاق تأثيرها كان محدودًا وضيقًا.

ورغم ذلك، أبدى تفاؤله بما تحمله الأيام القادمة من خير، داعيًا الجميع إلى الإكثار من الاستغفار، سائلًا الله أن يرحم البلاد والعباد بالغيث النافع.

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