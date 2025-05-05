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المسند: شهر مايو قد يشهد حالات مطرية قوية واستثنائية

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المسند: شهر مايو قد يشهد حالات مطرية قوية واستثنائية

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الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن شهر مايو قد يشهد حالات مطرية قوية واستثنائية.

‏وقال عبدالله المسند: “لا تستنكر هطول الأمطار والحالات الجوية الماطرة في شهر مايو، فهذا الشهر، وإن كان محسوبًا على نهايات الربيع، إلا أنه قد يشهد حالات مطرية قوية واستثنائية”.

وأضاف: “ففي مثل هذا الشهر من عام 1982م (1402هـ)، سال وادي الرمة بسيلٍ عظيم استمر نحو شهر كامل، في واحدة من أندر وأقوى الحالات المطرية التي سُجّلت في حوض الوادي خلال العقود الأخيرة. فلا عجب أن يستمر المطر في مايو، فالأرض والسماء لا يُحدّان بتقويم، والله يرسل الغيث متى شاء .. كيف شاء .. وبما شاء .. ولمن شاء”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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