شكرا لمتابعة خبر عن المسند: شهر مايو قد يشهد حالات مطرية قوية واستثنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن شهر مايو قد يشهد حالات مطرية قوية واستثنائية.

‏وقال عبدالله المسند: “لا تستنكر هطول الأمطار والحالات الجوية الماطرة في شهر مايو، فهذا الشهر، وإن كان محسوبًا على نهايات الربيع، إلا أنه قد يشهد حالات مطرية قوية واستثنائية”.

وأضاف: “ففي مثل هذا الشهر من عام 1982م (1402هـ)، سال وادي الرمة بسيلٍ عظيم استمر نحو شهر كامل، في واحدة من أندر وأقوى الحالات المطرية التي سُجّلت في حوض الوادي خلال العقود الأخيرة. فلا عجب أن يستمر المطر في مايو، فالأرض والسماء لا يُحدّان بتقويم، والله يرسل الغيث متى شاء .. كيف شاء .. وبما شاء .. ولمن شاء”.