شكرا لمتابعة خبر عن هل تكفي الكمامة عن النقاب في ستر وجه المرأة؟ الشيخ المنيع يرد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تناول الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، مسألة اكتفاء المرأة بارتداء الكمامة بدلاً من النقاب.

وأوضح الشيخ خلال حديثه ضمن برنامج “يستفتونك”، أن النقاب يُغطي الوجه بشكلٍ أكثر شمولاً من الكمامة، مؤكدًا أن الكمامة لا تُعتبر بديلاً شرعيًا للنقاب.

وأشار إلى أن المرأة التي ترغب في الالتزام بالستر الكامل يُستحب لها ارتداء النقاب أو البرقع، خاصةً في الأماكن التي يتواجد فيها الرجال الأجانب.

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