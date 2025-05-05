ريف السعودية يطلق مسرعة التنمية والسياحة الريفية

أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية » مسرعة «ريف» لريادة الأعمال، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز وعي رواد الأعمال في مجالي التنمية والسياحة الريفية بأهمية ريادة الأعمال، وذلك من خلال زيارات ميدانية للشركات الكبرى في منطقة الرياض، على مدى 3 أيام لتمكين المشاركين من التعرف على بيئة العمل الابتكارية والنماذج التجارية الناجحة.

منظومة ريادية

وأوضح مساعد الأمين العام لبرنامج «ريف السعودية» للإعلام والاتصال، ماجد البريكان، أن إطلاق المسرعة يعكس التزام البرنامج بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء منظومة ريادية متكاملة تدعم الابتكار في القطاع الريفي الزراعي، وتسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية.

وأكد البريكان, أن المسرعة ستعزز التعاون والتواصل مع المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتوفير تجربة تعليمية عملية، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء شبكة علاقات مهنية تحفز الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال.

إستراتيجيات النمو

وأشار البريكان إلى أن البرنامج سيمكن أكثر من 50 رائدًا للأعمال من الاطلاع على نماذج أعمال ناجحة عبر زيارة شركات رائدة في القطاع، وفهم إستراتيجيات النمو والتوسع، ومواجهة التحديات التي تمر بها تلك الشركات.

وسيفتح البرنامج حوارًا لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين وأصحاب الشركات، مع التركيز على تعزيز ثقافة التعلم المستمر وإبراز أهمية الابتكار، وتحفيز المشاركين لتطبيق الأفكار المكتسبة في مشروعاتهم الريادية.

يُذكر أن مسرعة «ريف» تأتي ضمن جهود برنامج «ريف السعودية» لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال دعم الابتكار والتنمية المستدامة في القطاع الريفي الزراعي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية.