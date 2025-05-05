شكرا لقرائتكم خبر عن عملية دقيقة تنهي معاناة 12 عامًا لمريضة أربعينية بشقراء والان نبدء بالتفاصيل

تضخم الغدة الدرقية

إنجاز طبي جديد

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق جراحي متخصص في مستشفى شقراء العام، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث، من إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة بنجاح، تم خلالها استئصال غدة درقية متضخمة بشكل كبير لدى مريضة أربعينية.وبلغ حجم الغدة المستأصلة 10 × 7 سنتيمترات، مما يوضح مدى صعوبة الحالة وتعقيد الإجراء الجراحي.كانت المريضة، البالغة من العمر 40 عامًا، تعاني من هذا تضخم الغدة الدرقية ومضاعفاته المتقدمة منذ أكثر من اثني عشر عامًا، مما أثر بشكل كبير على حالتها الصحية العامة ونوعية حياتها.وبفضل من الله أولاً، ثم بفضل كفاءة الفريق الجراحي والطبي، نُفذت العملية بنجاح تام ودون تسجيل أي مضاعفات تُذكر خلال أو بعد الجراحة، وقد غادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بحالة صحية مستقرة ولله الحمد.يُعد هذا النجاح الطبي إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل العمليات النوعية والناجحة التي يجريها مستشفى شقراء العام، وهو يعكس بوضوح مستوى الكفاءة والمهارة العالية التي يتمتع بها الطاقم الطبي والجراحي في المستشفى.كما يؤكد هذا الإنجاز على جودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها جميع مكونات ومنشآت تجمع الرياض الصحي الثالث، بما يخدم أهداف القطاع الصحي في المملكة ويسهم في تحسين صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين.