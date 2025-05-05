انت الان تتابع بالفيديو.. مصرع 10 أشخاص بعد انقلاب 4 قوارب سياحية في عاصفة مفاجئة جنوب غربي الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أفادت وسائل إعلام رسمية، يوم الإثنين، بأن أربعة قوارب انقلبت في عاصفة مفاجئة بمنطقة سياحية في جنوب غربي الصين، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت قناة "CCTV" الرسمية، أن أكثر من 80 شخصاً سقطوا في نهر عندما ضربت رياحٌ عاتية المنطقة ذات المناظر الخلابة بمقاطعة قويتشو في وقتٍ متأخرٍ من بعد ظهر يوم الأحد.

وانقلبت القوارب بعد عاصفة مفاجئة من الأمطار والبرد في الروافد العليا لنهر وو؛ أحد روافد نهر اليانغتسي، أطول أنهار الصين. وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية، شوهد رجل وهو يُجري الإنعاش القلبي الرئوي لشخصٍ آخر، بينما انقلب أحد القوارب رأساً على عقب.

وأفادت التقارير الأولية بأن قاربَيْن سياحيَّيْن انقلبا، لكن وسائل إعلام رسمية ذكرت يوم الإثنين أن الحادث وقع لأربعة قوارب. وأضافت قناة "CCTV"، أن القاربين الآخرين لم يكن على متنهما ركابٌ، وأن أفراد الطاقم السبعة تمكنوا من إنقاذ أنفسهم. تُعَدُّ جبال وأنهار قويتشو عامل جذب سياحي رئيس، وسافر عديدٌ من الصينيين خلال عطلة وطنية استمرت خمسة أيام وانتهت يوم الإثنين.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ إلى بذل جهودٍ شاملة للعثور على المفقودين ورعاية المصابين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية يوم الأحد. ونُقل سبعون شخصاً إلى المستشفى، معظمهم إصاباتهم طفيفة.

وفي معرض إشارته إلى سلسلة الحوادث المميتة الأخيرة، شدّد شي؛ على أهمية تعزيز السلامة في المعالم السياحية والأماكن العامة الكبيرة والمجمعات السكنية، إضافة إلى توافد العائدين في نهاية العطلات الرسمية.

وأفادت قناة CCTV بأن القاربين المنقلبين كانا يتسعان لنحو 40 شخصاً كحد أقصى، ولم يكونا محمّلين بأكثر من طاقتهما.