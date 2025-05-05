شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنيات "رامان" والكاميرات.. توظيف التكنولوجيا لدعم الرقابة وحماية صحة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تطوير منظومتها الرقابية وتعزيز كفاءة أدائها، مستخدمةً أحدث الأساليب التقنية لضمان فاعلية أعمالها، وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية السعودية 2030. ومع اقتراب موسم الحج، تبرز جهود الهيئة بشكل خاص في تسخير هذه التقنيات المتقدمة بهدف حماية صحة الحجاج، عبر تقديم خدمات رقابية نوعية ترتقي لأعلى المعايير العالمية.
وتعمل هذه الأجهزة المحمولة بتقنية ”رامان“ الطيفية «Raman Spectroscopy»، التي تتيح تحليل بيانات الطيف المعياري للمنتجات بسرعة وكفاءة، مما يوفر نتائج دقيقة وفورية حول جودة وسلامة ومطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، وذلك مباشرة في موقع التفتيش دون الحاجة لنقل العينات إلى المختبرات المركزية، مما يسرّع من عملية اتخاذ القرار.
وتهدف هذه الخطوة إلى توثيق كافة إجراءات التفتيش وتحليل البيانات المرتبطة بها بشكل ميداني، الأمر الذي يسهم بفعالية في تعزيز الشفافية ورفع مستوى دقة وكفاءة الأداء الرقابي.
وتعتمد الهيئة في الرقابة على المنشآت نظامًا إلكترونيًا متطورًا يتضمن قوائم فحص ممنهجة ومصممة خصيصًا وفقًا لطبيعة النشاط الفعلي لكل منشأة، مما يعزز إحكام الرقابة، ويرتقي بمستوى تنفيذ الأعمال التفتيشية، ويوفر القدرة على تحليل البيانات والاستفادة من مخرجاتها ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل لحظي.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود التقنية المستمرة تأتي ضمن التزامها الراسخ بتوظيف أحدث الوسائل الرقمية والتكنولوجية لدعم كوادرها الميدانية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
وتهدف جميع هذه الإجراءات في المحصلة إلى ضمان تقديم خدمات رقابية متميزة لضيوف الرحمن، بما ينسجم مع الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وحرصها الدائم على توفير أقصى درجات الراحة والسلامة لهم خلال رحلتهم الإيمانية.
أجهزة تكنولوجية متطورةوتعتمد الهيئة في عمليات التفتيش والرقابة الميدانية، خاصة تلك المتعلقة بالمنتجات الدوائية، على أجهزة تحليل متطورة، من أبرزها جهازي ”تروسكان“ «TruScan» و”فيرست دفيندر“ «FirstDefender».
وتعمل هذه الأجهزة المحمولة بتقنية ”رامان“ الطيفية «Raman Spectroscopy»، التي تتيح تحليل بيانات الطيف المعياري للمنتجات بسرعة وكفاءة، مما يوفر نتائج دقيقة وفورية حول جودة وسلامة ومطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، وذلك مباشرة في موقع التفتيش دون الحاجة لنقل العينات إلى المختبرات المركزية، مما يسرّع من عملية اتخاذ القرار.
تقنية الكاميرات الجسديةوفي سياق متصل، تطبق الهيئة تقنية الكاميرات الجسدية «Body Cameras» التي يرتديها مفتشوها خلال جولاتهم الرقابية على المنشآت الغذائية والدوائية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توثيق كافة إجراءات التفتيش وتحليل البيانات المرتبطة بها بشكل ميداني، الأمر الذي يسهم بفعالية في تعزيز الشفافية ورفع مستوى دقة وكفاءة الأداء الرقابي.
وتعتمد الهيئة في الرقابة على المنشآت نظامًا إلكترونيًا متطورًا يتضمن قوائم فحص ممنهجة ومصممة خصيصًا وفقًا لطبيعة النشاط الفعلي لكل منشأة، مما يعزز إحكام الرقابة، ويرتقي بمستوى تنفيذ الأعمال التفتيشية، ويوفر القدرة على تحليل البيانات والاستفادة من مخرجاتها ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل لحظي.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود التقنية المستمرة تأتي ضمن التزامها الراسخ بتوظيف أحدث الوسائل الرقمية والتكنولوجية لدعم كوادرها الميدانية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
وتهدف جميع هذه الإجراءات في المحصلة إلى ضمان تقديم خدمات رقابية متميزة لضيوف الرحمن، بما ينسجم مع الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وحرصها الدائم على توفير أقصى درجات الراحة والسلامة لهم خلال رحلتهم الإيمانية.