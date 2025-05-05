شكرا لمتابعة خبر عن أم تتبرع بكليتها لطفلها وتكتب له حياة جديدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جسدت مواطنة أسمي معاني العطاء والتضحية، حينما تبرعت بإحدى كليتيها لابنها لتنقذه من معاناته وتكتب له حياة جديدة.

أجريت العملية التي تمت بنجاح للطفل فهد محمد شنوان العنزي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تبرعت له والدته ابتهال صالح العنزي.

وقالت المواطنة في لقاء مع برنامج سيدتي: “كان لي الفخر بأن أتبرع بكليتي لولدي فهد، لأنه مرت علي معاناة أطفالي الله يرحمهم، وكانت أول مع ابنتي التي كانت تبلغ من العمر شهرين وكانت أول تجربة ولا أعرف شيء حتي توفت بعد عامين”.

وتابعت: “ثم أبنى راكان تفاجأت وهو عمره 6 شهور بأنه يعانى من فشل كلوي مثل أخته، وتوفي بعد عام، وبعد وفاته بشهرين تفاجأت بمرض ابني فهد”.

وأضافت: “كانت صدمة كبيرة لي فهو كان يبلغ 4 سنوات فقط، وحينما بلغ 8 سنوات، تحدثت مع والده بأنني سوف أتبرع له، وبالفعل حضرت إلي الرياض، وكان إجراء العملية يحمل مخاطرة كبيرة نظرا لسوء حالته”.

واختتمت: “الحمدلله تمت العملية بنجاح وكان الأطباء يرون أنها معجزة أن الكلي عادت للعمل والقلب الذي كاد أن يتوقف في أفضل حال”.