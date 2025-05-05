خدمات تقنية بـ11 مطارا ضمن طريق مكة

عزّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» 11 مطارًا دوليًا في 7 دول اختيرت ضمن مبادرة طريق مكة، التي تنفذها وزارة الداخلية مع عدد من الجهات الحكومية بأحدث التقنيات الرقمية المعززة بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها المستمرة في دعم المبادرة سنويًا؛ لتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من استقبالهم مرورًا بوصولهم لمطارات المملكة حتى عودتهم لدولهم بكل يسرٍ وسهولة وطمأنينة. يعمل الفريق التقني لـ«سدايا» على متابعة الأنظمة ومحطات العمل التابعة للمبادرة في المطارات الـ11، وذلك بشكل آلي لضمان استمرارية الأعمال وانسيابية العمليات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل لمعالجة الأعطال الطارئة، لا سمح الله، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والتكامل. وجهّزت «سدايا» محطات عمل تسجيل السمات الحيوية للحجاج في المطارات، مزودة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة لحجاج المبادرة، بالإضافة إلى محطات العمل المتنقلة، إلى جانب تجهيز البنية التحتية التقنية وفق أفضل المواصفات لضمان جاهزية جميع المنافذ ولضمان سرعة إنهاء مختلف الإجراءات لضيوف الرحمن، وذلك وفق خطتها التشغيلية. وأجرت «سدايا» العديد من اختبارات التواجدية العالية لجميع الأنظمة والأجهزة التقنية للتأكد من كفاءتها، واستكملت عمليات الربط التقني كافة مع الجهات المعنية؛ لضمان تكامل الإجراءات وسرعة إنهاء تسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن بشكل فعّال، وبما يضمن الكفاءة والسرعة. متابعة الأنظمة



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